Voici mon débat du 17 mars dernier avec David Teurtrie à l’ICES, institut catholique de Vendée.

David Teurtrie est l’un de nos meilleurs spécialistes de la Russie. Sans son “Russie, le retour de la puissance”, publié avant l’entrée de l’armée russe en Ukraine, je n’aurais pas pu écrire ma Défaite de l’Occident.

Il vient de publier “Les BRICS et la réforme du monde : un défi pour l’Occident”.