"L'Amérique a abandonné la démocratie et est devenue un empire de la terreur"
Entretien Bungeishunju 2ème partie
Voici la deuxième partie de mon entretien (en français) chez l’éditeur japonais Bungeishunju (la 1ère partie est visionnable ici ).
Voici la traduction des questions de l’animateur japonais :
Quel est l’intérêt de cette attaque du point de vue des États-Unis? Ça semble sans aucune relation avec la position “America first” de Trump?
Trump est allié avec Israël et Benjamin Netanyahu pour ces opérations militaires, mais du point de vue de la politique intérieure, est ce que ça ne va pas éloigner de lui les Américains? Ça ne semble pas lui attirer des soutiens au plan intérieur, alors comment justifier cette décision?
Vous avez dans vos ouvrages précédents expliqué les différences entre les pays arabes de la région et l’Iran qui est perse et chiite. Vous le décrivez comme plus proche des pays occidentaux, qu’est-ce que cela signifie?
Au sujet de la révolution de 1979, vous avez dit que vous la considérez comme démocratique. Pouvez-vous expliquer ce positionnement?
Suite à cette attaque en Iran, les discussions au sujet de Taïwan se sont intensifiées. Si une telle situation s’y produisait, comment pensez-vous que le Japon devrait réagir?
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