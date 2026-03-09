Je suis allé au Japon pour débattre avec Peter Thiel sur le sens de l’Histoire et une éventuelle fin du monde. Ce débat sera bien sûr publié en japonais puis en français. La sauvage agression américano-israélienne m’a donné l’occasion de donner à Tokyo quelques interviews sur la guerre d’Iran. Voici celle réalisée chez mon éditeur Bungeishunju. Elle est réalisée en traduction consécutive et j’y parle donc en français sans que la traduction ne couvre ma voix. (Bien mettre le canal audio sur l’original japonais-français et non le doublage automatique anglais).

Le traducteur est mon ami Shigeki Hori, professeur émérite de littérature et de pensée française à l’université Keio.

La vidéo est intitulée “L’Amérique de Trump va à la rencontre d’une troisième défaite en Iran”.

Voici la traduction des questions posées par le présentateur en japonais :