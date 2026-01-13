Bonne année 2026 à tous les lecteurs du blog!

Elle va être surprenante pour nous tous et commence pour moi par une mauvaise surprise.

On me signale que circulent sur Youtube des vidéos utilisant l’Intelligence Artificielle qui usurpent mon identité. Elles me font dire des choses que je n’ai jamais dites. Ce phénomène touche aussi une personnalité comme John Mearsheimer, et bien d’autres sans doute. Si vous tombez sur une vidéo que vous ressentez comme un peu étrange, décalée, stéréotypée, soyez attentifs aux détails, à la diction, au sens des propos et n’hésitez pas à la signaler à l’aide du petit drapeau.