Johann Rossouw est un professeur de philosophie Sud-Africain polyglotte, qui commente les évènements géopolitiques dans plusieurs médias, y compris Le Monde Diplomatique. Nous correspondons régulièrement, et il a gentiment traduit nombre de mes articles.

Il pourrait faire partie de ce que j’aimerais envisager comme une coalition intellectuelle occidentale pour la raison et la paix, avec Jeffrey Sachs et John Mearsheimer (Américains), Anatol Lieven (Britannique) ainsi que Pierre Lellouche et moi-même (Français).

Voici son article ci-dessous :

Des signes annonciateurs de la guerre en Europe? Une réponse à Jan-Jan Joubert

Par Johann Rossouw

Le journaliste et historien sud-africain, Jan-Jan Joubert, exprime à juste titre son inquiétude concernant les signes annonciateurs de la guerre en Europe (dans le journal national du dimanche afrikaans, Rapport, le 2025/11/30, article reservé aux abonnés). Néanmoins, les bases sur lesquelles il exprime son inquiétude sont douteuses.

​L’article de Joubert suit les arguments de la presse libérale officielle et des politiciens d’Europe occidentale comme Emmanuel Macron, Friedrich Merz et Ursula von der Leyen.

​C’est bien beau de proposer un point de vue comme celui de Joubert, mais quiconque voudrait voir la paix en Ukraine doit au moins aussi prendre en compte le point de vue russe sur le conflit – ainsi que ceux des Occidentaux raisonnables qui critiquent le point de vue de la doxa libérale européenne.

​Le premier problème avec l’article de Joubert est qu’il écrit – assez inexplicablement pour un historien – à propos du comportement de la Russie sous son président Vladimir Poutine sans la moindre référence au contexte historique dans lequel le conflit avec l’Ukraine est apparu.

​Le professeur Jeffrey Sachs de Columbia University est probablement l’économiste du développement le plus expérimenté de la planète. Il conseille, ou a conseillé, des gouvernements partout dans le monde – y compris ceux de Russie et d’Ukraine. Dans une conférence qu’il a donnée le 21 janvier 2025 au Parlement européen, il a parlé de la responsabilité de l’Occident dirigé par les États-Unis dans l’émergence du conflit, depuis la chute de l’Union Soviétique en 1991 jusqu’au gouvernement Biden fin 2024.

​Les faits les plus importants que souligne Sachs sont les suivants : alors que le Pacte de Varsovie avait été dissous à l’initiative de la Russie en 1991, les États-Unis ont pris la décision d’étendre l’OTAN vers l’Europe de l’Est avec comme objet l’affaiblissement de la Russie et son exclusion d’un possible ordre mondial multi-polaire.

​En 1997, l’influent conseiller de la sécurité nationale du président Jimmy Carter, Zbigniew Bzersinski, a publié un livre dans lequel il prônait explicitement, dans le cadre de cette stratégie, de retourner l’Ukraine contre la Russie et de la mettre sous l’influence de l’Occident.

​Cette stratégie a été appliquée par chaque gouvernement américain depuis, jusqu’au gouvernement Biden, entre autres en déstabilisant plusieurs gouvernements ukrainiens, d’abord avec la soi-disante Révolution Orange de 2004/5, et puis dans la prétendue Révolution de Maidan de 2014. Sachs décrit cette dernière comme un coup d’État, sur la base du rôle que jouèrent, comme ils l’avouèrent eux-mêmes, des officiels de haut rang des États-Unis comme Victoria Nuland dans le reversement du gouvernement pro-russe élu démocratiquement du président d’alors, Viktor Yanukovich. Peu après, le nouveau gouvernement ultra-nationaliste ukrainien interdit le russe comme langue officielle – y compris dans des écoles de l’Est de l’Ukraine, c’est-à-dire le Donbass, qui est majoritairement ethniquement russe/russophone. Sans doute, cela contribua à la fondation dans le Donbass des mouvements de résistance contre le gouvernement ukrainien, ce qui mena au conflit dans lequel plus de 15 000 habitants du Donbass perdirent la vie entre 2014 et 2022.

​Du point de vue russe, c’est aussi en réaction contre plus de 25 années d’aggression occidentale menée par les États-Unis que la Russie en 2014 annexa la Crimée, qui était russe de 1783 à 1954.

​Par la suite, les accords de Minsk furent négociés, accords qui, entre autres choses, reconnaissaient les droits de la minorité ethniquement russe/ russophone du Donbass. Du côté occidental, la France et l’Allemagne étaient censées veiller à l’application des accords, or cela n’a pas eu lieu.

​En 2021 la Russie demanda des négociations avec le gouvernement Biden. La Russie à la fin 2021 exigeait que l’Ukraine ne devienne pas membre de l’OTAN, ainsi que des limites sur certaines activités de l’OTAN dans le cadre d’un nouveau pacte de sécurité proposé à l’Occident; et elle demandait un nouveau traité de sécurité avec les États-Unis. Le gouvernement Biden refusa ces propositions.

​Dans son livre de 2007, Achever Clausewitz, sur la rivalité mimétique des deux grandes puissances européennes entre 1800 et 1950 – la France et l’Allemagne – l’anthropologue et philosophe René Girard, explique que dans un conflit entre deux pays rivaux, il y a souvent une montée de la tension dans laquelle les deux pays se voient chacun l’un l’autre comme l’agresseur.

​C’est exactement ce qui se passa dans la montée en puissance des armées ukrainienne et russe entre 2014 et 2022, où les deux parties s’accusent chacune l’une l’autre d’être l’aggresseur. Selon le professeur Beom-sik Shin de l’Institut des Études pour la Paix et l’Unification de l’Université Nationale de Séoul, du point de vue russe, la dernière petite étincelle qui fit exploser la poudrière était que, dans les semaines pendant lesquelles le président Poutine reconnaît l’indépendance des républiques ethniquement russes/russophones de Donetsk et de Luhansk du Donbass et envahit l’Ukraine, le fait que la région fut ciblée par plus ou moins 130 000 soldats du gouvernement ukrainien. Du point de vue russe, l’invasion de l’Ukraine avait donc pour but la protection de la souveraineté russe contre l’Occident, ainsi que la protection de la minorité ethniquement russe/ russophone contre le gouvernement ukrainien.

​Joubert répète aussi une autre affirmation de la doxa libérale européenne, à savoir qu’il existe un parallèle entre les concessions de la Grande-Bretagne et la France à Hitler en 1938, et ce qui a lieu aujourd’hui entre Poutine et l’Europe.

​Il est généralement admis que la motivation d’Hitler pour envahir des pays europeéns était de créer un soi-disant Lebensraum (“espace vital “) pour les Allemands en Europe de l’Est, et de créer un système politique “racialement pur” sous une direction allemande pour les “nations germaniques” des Pays-Bas, de Flandre et des pays nordiques.

​Joubert, en revanche, préfère attribuer la motivation d’Hitler à des considérations économiques, c’est-à-dire une pénurie allemande de ressources, de main-d’œuvre et de métaux – et il suppose que la Russie dans l’avenir va attaquer l’Europe pour obtenir « des matières premières et des métaux ». C’est vraiment une idée étrange, car la Russie, par rapport à l’Europe, est riche de pétrole et de plusieurs types des minerais différents, y compris des terres rares stratégiquement importantes.

​Macron, Merz et Von der Leyen ne laissent passer aucune opportunité d’affirmer que la Russie va attaquer l’Europe en temps voulu, mais sans jamais fournir de preuves vérifiables pour cela – ou clarifier quelles motivations la Russie pourrait avoir pour une telle action. En outre, après plus de trois ans et demi de combats (et non pas deux et demi comme le dit Joubert), la Russie n’a toujours pas encore été capable d’atteindre ses objectifs militaires en Ukraine – alors qu’elle dispose de la cinquième plus grande armée du monde. Les estimations du nombre de victimes russes dans le conflit en Ukraine varient de 600 000 à un million – comment diable la Russie pourrait se permettre démographiquement d’attaquer l’Europe?

​L’intellectuel chef de file mondial du réalisme en géopolitique, le professeur John Mearsheimer, ainsi que bien d’autres, soulignent la raison réelle des affirmations européennes que la Russie a l’intention d’attaquer l’Europe, à savoir qu’ils espèrent ainsi garder les États-Unis engagés dans la défense de l’Europe. Le prix de cela est la diabolisation de la Russie en Europe et l’entretien de la peur parmi les populations européennes.

​Une éminente femme politique de gauche en Allemagne, Sahra Wagenknecht, a mis en garde dans un entretien fin août contre un autre risque sérieux de la diabolisation européenne de la Russie : alors que l’Europe et un système de sécurité européen ont toujours compté beaucoup pour Poutine, l’aliénation européenne de la Russie peut aussi mener un jour à la succession de Poutine par un président beaucoup plus hostile envers l’Europe, qui finirait de considérer l’Europe comme bonne à rien, et alignerait la Russie complètement avec la Chine contre l’Europe. Poutine le fait sans doute déjà dans une certaine mesure, ce qui ne prédit rien de bon pour l’Occident.

​J’ai débuté cet article en disant partager l’avis de Joubert sur les signes annonciateurs de la guerre en Europe et je maintiens en effet cet avis – mais pour des raisons bien différentes de celles proposées par Joubert.

​Pour commencer, l’anthropologue, historien et spécialiste géopolitique de centre-gauche Emmanuel Todd écrit la chose suivante à propos de la russophobie européenne contemporaine: «La construction d’une Europe post-nationale est un projet délirant quand on connait la diversité du continent. Il a mené à l’expansion de Union européenne, bricolée et instable, dans l’ancien espace soviétique. L’UE est désormais russophobe, belliciste, avec une agressivité renouvelée par sa défaite économique face à la Russie. L’UE tente d’entraîner les peuples britannique, français, allemand et tant d’autres dans une vraie guerre. Mais quelle guerre étrange ce serait, dans laquelle les élites occidentales auraient adopté le rêve hitlérien de détruire la Russie ! »

​De plus, un vétéran conservateur de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale française et ancien ministre du gouvernement français, Pierre Lellouche, s’interroge dans un entretien récent sur la comparaison avec 1938 et soutient qu’il vaut mieux faire la comparaison avec 1914, c’est-à-dire, la veille de la Première Guerre Mondiale quand « un groupe d’États, qui ne veulent pas d’une guerre mondiale, se retrouvent entraînés, par une erreur de jugement de l’un d’eux et par la mécanique des alliances, dans un engrenage qui conduit à la guerre. Je le redis : plus cette guerre dure, plus elle porte en germe le risque d’une escalade. »

​Pour conclure : la guerre en Ukraine est un exemple classique de comment une grande puissance, à savoir les États-Unis, affronte une autre grande puissance, à savoir la Russie, par l’utilisation d’un État plus faible pour cela, à savoir l’Ukraine. Dans une analyse lucide du plan de paix actuellement sous négociation entre les États-Unis, la Russie et l’Ukraine, Anatol Lieven explique pourquoi ce plan est actuellement la meilleure opportunité pour l’Ukraine de sortir de ce conflit comme un État relativement souverain avec des garanties de sécurité relativement bonnes.

​Si cela n’a pas lieu, il est prévisible que le sort de l’Ukraine soit pire et aille de pire en pire – pendant que les signes annonciateurs de la guerre, pourtant évitables, se multiplieront en Europe.